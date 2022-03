"Książęta Demony" [RECENZJA] Szykujcie się na wielką przygodę w bardzo odległej przyszłości

Rzadko mi się zdarza, że kiedy pierwszy raz biorę do ręki komiks i go przeglądam, to mam poczucie, że oto w moje ręce wpadło prawdziwe dzieło sztuki. Tak właśnie było z albumem "Książęta demony". Jego autorami są JD Morvan (scenariusz) oraz Paolo Traisci (rysunki).

Francuz Jean-David Morvan to uznany artysta. Jest zdobywcą nagród festiwali komiksowych w Angoulême i Saint-Michel, a także współautorem setek albumów z wielu serii, w tym doskonale znanej polskim czytelnikom sagi „Armada”. Rysunki są dziełem Paola Traisciego, włoskiego grafika, dla którego „Książęta Demony” to pierwszy duży projekt ilustracyjny, który zrealizował niedługo po ukończeniu Międzynarodowej Szkoły Komiksu w Pescarze.

To połączenie doświadczonego scenarzysty z debiutującym rysownikiem daje zaskakująco dobry efekt. Scenariusz to jedna, wielka przygoda. To opowieść o marzeniach, miłości, ale także o bólu i nienawiści. Bohaterowie są intrygujący, a ich zachowanie często zaskakuje, co sprawia, że cała historia jest niezwykle ciekawa.