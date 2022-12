Książka „GOPR. Na każde wezwanie”. Nie tylko o pracy ratowników górskich, dramatycznych akcjach i nieznanych historiach

To historia fascynująca, obfitująca w spektakularne akcje ratownicze, pełna faktów i osobistych doświadczeń ratowników. Wszystko to zostało przefiltrowane przez najwyższej klasy warsztat pisarski autorów, którzy od lat zajmują się tematyką górską.

Z trudem znajdziemy na rynku książkę, która potrafi połączyć tak wiele elementów. Książka Fuska i Porębskiego jest syntetyczna, błyskotliwa i ma to coś, co składa się na górską, ratowniczą atmosferę. Autorzy nie szczędzą nam faktów, anegdot, informacji o mniej znanych akcjach ratowników górskich. Ale nie lękają się podjąć trudnych tematów, np. dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń w górach czy współczesnych, nieodpowiedzialnych, a często zahaczających o zwykłą głupotę, zachowań turystów. Swoje prawdy wykładają w sposób precyzyjny i klarowny. W tym sensie dydaktyczny walor tej książki jest nie do przecenienia.

GOPR kończy w tym roku 70 lat. W ciągu tego czasu nad bezpieczeństwem turystów w górach, od Sudetów, przez Tatry, aż po Bieszczady czuwają grupy ratowników. Ludzi świetnie wyszkolonych, znających teren, na którym działają. Do tego kochających to, co robią, żyjących w górskiej atmosferze i w tym sensie – wyjątkowych.