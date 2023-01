Kto zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski? Zobaczcie faworytów bukmacherów

Kibice piłkarscy w naszym kraju ciągle zastanawiają się kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Od decyzji o rozstaniu się z trenerem Czesławem Michniewiczem mija już prawie miesiąc, a nowego szkoleniowca kadry jak nie było tak nie ma.

Prezes PZPN Cezary Kulesza rozmawia z różnymi kandydatami, a na piłkarskiej giełdzie pojawiają się kolejne nazwiska trenerów, którzy albo pozostają w tej chwili bez pracy, albo mogliby rozstać się z obecnym pracodawcą.

Wszystko wskazuje na to, że proces wyboru nowego selekcjonera reprezentacji Polski zbliża się do końca. Działacze PZPN nie ukrywają, że faworytami do przejęcia kadry z Robertem Lewandowskim są zagraniczni szkoleniowcy, a nazwisko trenera, który przejmie drużynę narodową poznamy jeszcze w tym miesiącu.

