Kuźnia Raciborska: 200 zł za szczepienie przeciw COVID-19. Burmistrz finansowo zachęca pracowników urzędu, spółek i nauczycieli

- Nie jestem urodzonym samorządowcem, tylko przedsiębiorcą przy okazji i wiem, że gdy są braki kadrowe, trzeba realizować pewne zadania i cele. Jak co chwilę ktoś mi ucieknie na jakąś kwarantannę, to ja i tak muszę swoje zadania mieć wykonane – mówił burmistrz Macha. - Jestem przekonany, że musimy doprowadzić sytuację do porządku. Mam nadzieję, że to zadziała. Nie mam możliwości przymuszania, ale gdybym miał, to bym przymusił do szczepień – przyznał.