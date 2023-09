Leszek Miller i Zbyszek Zaborowski w Katowicach: Decyzja embarga polskiego rządu na ukraińskie zboże jest słuszna

- Jeżeli Ukraińcy są w takiej tragicznej sytuacji, trzeba im pomóc. Władze państwa polskiego muszą w pierwszej kolejności jednak pomagać obywatelom państwa polskiego. Decyzja embarga polskiego rządu na Ukraińskie zboże jest decyzją słuszną - wyjaśnia Leszek Miller. - Rolnicy nie mogą być bezradni wobec zalewu zboża ukraińskiego. Tym bardziej, że ukraińskie rolnictwo wygląda zupełnie inaczej niż polskie. Ukraińskie rolnictwo to tylko 20 proc. indywidualnych gospodarstw, a reszta to wielkie molochy, będące raczej wielkimi przedsiębiorstwami przemysłowymi. Tam są gospodarstwa nawet do 800 tys. hektarów. W związku z tym to są głownie interesy wielkich molochów. Nie możemy temu się poddawać, tak że rząd zrobił dobrze - dodał.