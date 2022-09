Licytacja zaginionego obrazu Zdzisława Beksińskiego. Zobacz, jaka jest cena wywoławcza

Do licytacji przeznaczony jest obraz z lat 1985-1990. Jest to olej na płycie, 92x88,5 cm, sygnowany na odwrocie: ZH | BEKSIŃSKI. Pochodzi z tzw. kolekcji japońskiej, która do niedawna uchodziła za zaginioną. Cena wywoławcza - 200 tys. zł.

Aby wziąć udział w aukcji, należy się zarejestrować, wysyłając zgłoszenie e-mailem na adres: [email protected] lub dzwoniąc pod numer 22-625 -08- 08 lub 601 352 916.

Można także licytować przez telefon, internet lub złożyć zlecenie z limitem ceny. Osoby obecne na finisażu będą mogły uczestniczyć na aukcji osobiście.

Prócz licytacji, w programie finisażu także występ zespołu Marcin Pater Trio, którego nagroda Grand Prix na konkursie na festiwalu Jazz Nad Odrą zaowocowała współpracą z ikoną polskiej muzyki - Leszkiem Możdżerem.

Rozpoczętą 18 czerwca wystawę pt. „Beksiński na Śląsku” można oglądać do 24 września. Czas zwiedzania - ok. 40 minut.