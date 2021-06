Lubliniec. W SP nr 1 odbyła się gala podsumowująca konkurs z okazji 40-lecia NSZZ Solidarność

Na konkurs wpłynęło 27 prac plastycznych z SP nr 1, SP nr 3 i SP „Katolik” z Lublińca, z SP Kośmidry oraz 3 prace multimedialne.

Z powodu pandemii wręczenie nagród zostało odroczone w czasie, ale wreszcie mogło się odbyć. We wtorek 1 czerwca nagrody laureatom konkursu do rąk własnych przekazali poseł Andrzej Gawron oraz Marcin Woś, przedstawiciel poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej.