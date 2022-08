Lyski Rock Festiwal 2022: Szaleństwo pod sceną, szał na scenie. Fantastyczny festiwal za nami. Zobaczcie najlepsze zdjęcia

Lyski Rock Festiwal 2022: Szaleństwo pod sceną, szał na scenie. Fantastyczny festiwal za nami

Setki fanów mocnego, rockowego grania zjechało do Lysek w powiecie rybnickim, gdzie od lat z końcem lata odbywa się Lyski Rock Festiwal. A na scenie gwiazdy! Festiwalowe bramy otwarto o godzinie 16.30, a na niezwykłe emocje nie trzeba było długo czekać. Jako pierwsi na scenie, rozłożonej na placu tuż przy urzędzie gminy, pojawili się rockmeni z grupy Łydka Grubasa, znani z tego, jak dobrze potrafią rozbujać publikę. I tak też było. Na scenie były jeszcze tuzy polskiej muzyki ostrzejszego brzmienia: Wilki, Jelonek, Luxtorpeda, Piżama Porno.

Festiwal rockowy Lyski Rock Festiwal organizowany zawsze pod koniec wakacji w niewielkiej gminie w powiecie rybnickim to już tradycja. Lyski Rock Festiwal na dobre wpisał się już do kalendarza regionalnych, dobrych imprez muzycznych. To przede wszystkim efekt znakomitego doboru artystów. Imprezie towarzyszy zawsze zlot motocyklistów.