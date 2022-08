Magazyn DZ. Olka dotknęła klątwa Ondyny, która kradnie mu oddech. Ale medycyna ma już na nią sposób. Ta historia porusza do łez Grażyna Kuźnik

Oddychasz? Nawet o tym nie pamiętasz. Wdech, wydech i tyle. Ale to dar, który nie każdy dostaje przy urodzeniu. Ciało Olka dobrze wie, jak się oddycha, płuca tylko czekają, żeby mózg wydał rozkaz. Mózg jednak zwleka albo nie daje takiego sygnału, zwłaszcza, gdy ciało śpi. Oddech wtedy zanika, zatrzymuje się, ulatuje życie. Trzeba je szybko ściągać z powrotem za pomocą respiratora; rodzice trzyletniego Aleksandra wiedzą, że to może stać się w każdej chwili. Są czujni, stale wsłuchani w oddech swojego dziecka. Choroba znana medycynie od niedawna jako „klątwa Ondyny” jest bardzo rzadka, dotyka piękne dzieci, które zła boginka chce zabrać ze sobą. Na świecie choruje na nią może 1300 osób, w Polsce około 40. Według legendy, Ondyna rzuciła na niewiernego wybranka okrutny czar, mógł oddychać jedynie w czasie, kiedy o niej myślał. Gdyby zapomniał lub zasnął, groziła mu śmierć. Klątwą Ondyny nazwano więc bardzo niebezpieczną, genetyczną chorobę, która polega na tym, że w jakimś momencie mózg nie jest w stanie wysłać impulsu do przepony, żeby wywołać jej skurcz i zacząć proces oddychania. Ktoś dotknięty tym schorzeniem nie może sam sprawić, żeby oddech wrócił.