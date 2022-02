Magiczne rabaty w ofercie dewelopera. Oszczędności mogą sięgnąć nawet 73 tysięcy złotych

Promocyjna oferta, w której deweloper stawia przed klientami magiczne bonusy, dostępna jest w 15 miastach: Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Siewierzu, Sosnowcu, Toruniu, Tychach, Warszawie, Wieliczce oraz Wrocławiu. Rabaty na nowe mieszkania można zyskać wybierając z 21 inwestycji komercjalizowanych obecnie przez dewelopera.

Decydując się na zakup lokalu z promocyjnej puli, którą oferujemy w lutym, zaoszczędzić można nawet 73 tys. zł. Z doświadczenia wiemy też, że równie ważnym dla naszych Klientów jest zakup miejsca do parkowania. Dlatego w aktualnej ofercie dodatkowym bonusem w wybranych inwestycjach jest też prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, a gdy dotyczy to większych lokali mieszkalnych to w niektórych przypadkach nawet z dwóch. Proponujemy zarówno zewnętrzne parkingi, jak i te w wewnętrznych garażach, tak aby każdy Klient dopasował promocyjną ofertę do własnych indywidualnych potrzeb – mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży Murapol SA.