Marsz Równości w Gdańsku. Start planowany z czterech miejsc. Narodowcy zapowiedzieli kontrmanifestację

Tegoroczny Marsz Równości w Gdańsku odbędzie się 21 sierpnia. W tym roku demonstracja wystartuje z czterech miejsc. Manifestanci będą zbierać się przy Teatrze Szekspirowskim, w rejonie Domu Fahrenheita, przy Neptunie i przy Teatrze Wybrzeże.

"Bądźcie w wybranym punkcie startowym o 14:00. Kolumny marszowe będą startować między godziną 14:00 a 15:00, a finałowym przystankiem będą okolice Europejskiego Centrum Solidarności" - informują organizatorzy.

Przy Teatrze Szekspirowskim swoje przemówienia wygłoszą m.in.:

prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz,

prezydent Sopotu

Jacek Karnowski,

Jana Shostak, białoruska opozycjonistka.

Marsz ma także przeciwników. Kontrmanifestację zapowiedzieli narodowcy, którzy zgromadzą się o 13:30 pod pomnikiem Sobieskiego w Gdańsku.

"Gdańsk to dziwne miasto pełne paradoksów. To właśnie tu samorządowcy nieustannie mówią o równości, a faworyzują i dofinansowują posłuszne im i bliskie ideologicznie stowarzyszenia. To właśnie tu wielu mieszkańców, w blokach komunalnych nie ma godnych warunków do życia, a liberalna władza zamiast im pomóc maluje im na ścianach twarze polityków, wydając na to grube pieniądze" - piszą narodowcy.

Źródło: Onet.pl.