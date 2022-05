Marszałek Chełstowski: Nie chcemy, by zawody Diamentowej Ligi odbyły się na Śląskim tylko raz. Mają tu zagościć na stałe

W skali od 1 do 100 jak bardzo jest pan teraz szczęśliwy?

Spokojnie powiem, że gdzieś na 97 procent. Czuję radość, czuję euforię, satysfakcję. Ale też już trochę myślę, jak to zrobić, żeby było jak najlepiej...

Organizacja imprezy sportowej tej rangi, to ogromne wyzwanie...

Tak, ale zebraliśmy bardzo dobre doświadczenie w ostatnich latach, jestem spokojny o to, czy podołamy. To my dziś wyznaczamy standardy organizacji imprez sportowych. W ubiegłym roku organizowaliśmy mistrzostwa świata sztafet i nasze COVID center był pokazywany przez World Athletics jako przykład dobrych praktyk dla kolejnych mitingów na świecie, więc myślę, że potrafimy organizować wydarzenia. Oczywiście do tego, co nas czeka, podchodzę z wielką pokorą i wszystkie ręce na pokład, żeby pokazać światu, że na Śląsku mamy magiczny stadion, magicznych kibiców, a region bardzo się zmienił. Ta impreza to nasz towar promocyjny, turystyczny, by wiele milionów ludzi na całym świecie zobaczyło nasz Śląsk z innej strony.