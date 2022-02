Martyna Górniak-Pełech: Jeśli spytasz moje dzieci skąd są, odpowiedzą, że z Polski. A żyją na Malcie

“Mami te quiere mucho” zamiast tradycyjnego “Mamusia cię bardzo kocha” słyszą od urodzenia, a w zasadzie nawet jeszcze wcześniej urocze dzieci Krysia i Javi od swojej mamy Martyny Górniak-Pełech. Nie ma też wołania “Krysiu siadaj do stołu” czy “Javi posprzątaj zabawki”. Zamiast tego jest cała masa “cómo te llamas?” czy „hora del desayuno”. Ich mama, zauroczona językiem hiszpańskim Martyna Górniak-Pełech mówiła do swoich dzieci w tym języku, gdy były jeszcze w jej brzuchu. Nic dziwnego więc, że dziś dziewięcioletni Javi i ośmioletnia Krysia mówią płynnie w czterech językach. I choć na co dzień, ta pochodząca z Polski rodzinka mieszka na Malcie, w domu rozmawia raz po hiszpańsku, raz po angielsku, a raz po maltańsku, to kiedy zapytasz te bystre dzieciaki kim są, bez wahania i sekundy zastanowienia odpowiadaja “Polakami”.