Maryla Rodowicz: Tak żyje królowa polskiej piosenki. Koncerty, programy, wyjazdy, wymyślne stroje. Zobaczcie sami!

Maryla Rodowicz to jedna z najpopularniejszych polskich artystek. Artystka, w swoim dorobku posiada ok. 2 tys. piosenek w tym przeboje, takie jak: „Ballada wagonowa”, „Małgośka”, „Futbol, futbol, futbol”, „Sing-Sing”, „Remedium”, „Gaj”, „Niech żyje bal”, „Łatwopalni” przez to bardzo często nazywana jest królową polskiej piosenki. Jest jedną ze „100 najcenniejszych gwiazd polskiego show-biznesu” według danych magazynu „Forbes Polska”. Jak żyje artystka?