Mecz Polska - Austria na otwarcie Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Arena Sosnowiec już prawie gotowa na przyjęcie koszykarzy i koszykarek

Zobacz ZDJĘCIA z Areny Sosnowiec, która zostanie oficjalnie otwarta 23 lutego 2023 na meczu Polska - Austria w koszykówce mężczyzn

W Sosnowcu luty pełen koszykówki

9 lutego w meczu kwalifikacji do tegorocznego EuroBasketu kobiet Polska zagra w Sosnowcu z Turcją (początek o godz. 18, bilety w cenie 20 oraz ulgowe 10 zł). 23 lutego nastąpi otwarcie pierwszego z trzech obiektów Zagłębiowskiego Parku Sportowego. W prekwalifikacjach do EuroBasketu 2025 mężczyzn Biało-Czerwoni zmierzą się z Austrią (godz. 18, bilety w cenie 50 i 40 oraz ulgowe 25 i 20 zł). Natomiast od 24 do 26 lutego również w Arenie Sosnowiec odbędzie się turniej finałowy Suzuki Pucharu Polski Kobiet z udziałem drużyn: PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp., BC Polkowice, VBW Arki Gdynia, Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin, Wisły CanPack Kraków i MB Zagłębia Sosnowiec (bilety w cenie 30 i 20 oraz ulgowe 15 i 10 zł).