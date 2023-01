Michał Olejniczak po wygranej z Arabią Saudyjską w MŚ: Cieszę się, że zagramy w Krakowie

Michał Olejniczak po wygranej w MŚ: Cieszę się, że zagramy w Krakowie

- Cieszymy się, że podnieśliśmy się z kolan, że wygraliśmy mecz z Arabią Saudyjską i zagramy w kolejnej rundzie mistrzostw świata w Krakowie. Dla nas to był trudny moment. Nawet sobie nie wyobrażanie jakie ciężkie chwile spędziliśmy po porażce ze Słowenią w hotelu. Nie ma co analizować spotkania z Arabią pod kątem tego jakie ono było, ale trzeba cieszyć się ze zwycięstwa, bo na koniec to ono się najbardziej liczy - powiedział Michał Olejniczak.

Rozgrywający Polaków nie ukrywał, że nasz zespół do przerwy ostatniego grupowego pojedynku przeżywał ciężkie chwile.

- Chyba za bardzo wszyscy chcieliśmy ograć Arabów i w efekcie w I połowie przegrywaliśmy z nimi dwoma bramkami. Na szczęście II połowa, a zwłaszcza jej początek był już w naszym wykonaniu dużo lepszy i w efekcie odnieśliśmy upragnioną wygrabną.