Mieszkał w lokalu 50-latki w zamian za drobne pomoce domowe. Krótki pobyt mężczyzny w mieszkaniu zakończył się jego śmiercią

Kiedy w nocy, w niedzielę 20 lutego, policjanci dotarli do mieszkania 51-latki, mężczyzna leżał na podłodze, nie dając oznak życia. Ślady na jego ciele wskazywały, że do śmierci najprawdopodobniej przyczyniły się inne osoby. Policjanci szybko zatrzymali głównych podejrzanych — właścicielkę mieszkania oraz jej o dwa lata starszego partnera, którzy zaraz po zbrodni w stanie nietrzeźwości opuścili mieszkanie. Sprawa szybko wyszła na jaw, ponieważ chwilę po popełnionej zbrodni opowiedzieli swojemu znajomemu o tym co zrobili, a mężczyzna powiadomił policję.