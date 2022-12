Mieszkania komunalne w Gliwicach. Nowi lokatorzy odebrali klucze do 48 wykończonych lokali miejskich

Mieszkania komunalne w Gliwicach oddane nowym lokatorom

Mieszkania w czterokondygnacyjnych blokach znajdujących się przy ul. Górnej 5 i 7 w Gliwicach mają powierzchnię od niecałych 32 m kw. do niemal 54 m kw. Lokatorzy mieszkający na parterze mają do dyspozycji tarasy z ogródkiem, a pozostali – balkony. Jak informuje Urząd Miejski, 32 lokale są dwupokojowe z odrębną kuchnią lub aneksem kuchennym. Pozostałe mieszkania to kawalerki.