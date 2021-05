Mikołów: Śląski Ogród Botaniczny: 300 starych odmian jabłoni do wygrania

W bujakowskiej kolekcji są też odmiany o nazwach: rarytas śląski, Adam Mickiewicz, księżna Luiza, bursztynówka, antonówka, źeleźniak, ale także jonatan czy papierówka.

- Odradza się zainteresowanie starymi odmianami, które nie zawsze zachwycają najpiękniejszymi jabłkami, natomiast ich smak jest nieporównywalny z tymi, które obecnie można znaleźć na rynku. Wielu szkółkarzy ma więc te stare odmiany w swojej ofercie i tam można je kupić. My natomiast sprzedaży nie prowadzimy. Natomiast co roku kilkadziesiąt sztuk przeznaczamy do rozdania w ramach nagród - mówi dyrektor ogrodu.