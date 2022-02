Miłosne walentynki w Klubie Pomarańcza w Katowicach. Tak bawią się dziewczyny na Śląsku! Zobacz zdjęcia

Walentynki - Klub Pomarańcza w Katowicach

Pomarańcza to jeden z największych klubów na Śląsku, który od ponad 8 lat prężnie utrzymuje się na szczycie najlepszych imprezowych miejsc w naszym kraju. Nic dziwnego, że większość par właśnie tutaj spędzała walentynki. Zobaczcie galerię zdjęć!

Kolejne wydarzenia w Klubie Pomarańcza:

Ladies Night - Nastro Azzurro - Czwartek 24.02

Step Up - Cocktail All Night - Piątek 25.02

C-BOOL - Ostatki Karnawału - Venice Masks - Sobota 26.02

Za pomarańczową konsolą stanie najpopularniejszy polski producent muzyczny i jeden z najlepszych DJ-ów w naszym kraju - C-BOOL! Autor takich hitów jak "Magic Symphony", "Golden Rules" czy najnowszego singla "What Can I Do".