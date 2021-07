Mistrzostwa Polski w Sportach Pożarniczych w Częstochowie. Najlepsi okazali się strażacy z województwa świętokrzyskiego

Do mistrzostw przystąpiło w sumie 161 zawodników. Rywalizacja odbywała się w trzech konkurencjach: pożarniczy tor przeszkód, wspinanie przy użyciu drabiny hakowej, ćwiczenia bojowe.

- Sport pożarniczy to pokaz sprawności strażaka. Element wyszkolenia i przygotowania do wykonywania zawodowych zadań, często tych najtrudniejszych, które wymagają dużego wysiłku fizycznego, szybkości działania, refleksu, opanowania i działania w zespole - mówi bryg. Dariusz Andryszkiewicz, rzecznik prasowy komendanta CS PSP w Częstochowie. - To wszystko mogliśmy zobaczyć przez dwa dni w ramach rywalizacji i sportowego wysiłku strażaków.