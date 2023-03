Mizerów (powiat pszczyński). Wypadek z udziałem motocyklisty. Młody mężczyzna trafił do szpitala

W Mizerowie na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Mały Dwór doszło do wypadku spowodowanego przez 19-letniego kierowcę, prowadzącego motocykl typu cross. Mężczyzna podczas wyprzedzania na skrzyżowaniu uderzył w skręcającego w lewo busa, prowadzonego przez 20-latka, który jechał prawidłowo. Kierowca busa oraz pasażer nie odnieśli obrażeń.

- 19-latek wyprzedzał na skrzyżowaniu busa, którego prawidłowo prowadził 20-letni mężczyzna. Kierujący busem był trzeźwy. Do Mizerowa wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował 19-letniego mężczyznę z obrażeniami ciała do szpitala. Policja ustaliła, że kierujący motocyklem nie posiadał uprawień do prowadzenia pojazdów, a motocykl nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC i nie został dopuszczony do ruchu. Od kierowcy została pobrana krew do badania. -poinformował oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie sierż. szt. Jadwiga Śmietana.