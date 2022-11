MKS Dąbrowa Górnicza - WKS Śląsk Wrocław 96:103. Emocje w końcówce ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

MKS Dąbrowa Górnicza - WKS Śląsk Wrocław 96:103. Emocje w końcówce

Koszykarze MKS Dąbrowa Górnicza nie sprostali WKS Śląskowi Wrocław przegrywając we własnej hali 96:103. Dla dąbrowian była to pierwsza porażka we własnej hali w tym sezonie, natomiast wrocławianie wygrali siódme spotkanie z rzedu.

Koszykarze z Dąbrowy przystępowali do meczu z mistrzem Polski podbudowani ostatnią wyjazdową wygraną z Rawlplugoem Sokołem Łańcut. Niepokonany do tej pory zespół z Wrocławia to był jednak zupełnie inny rywal niż beniaminek Energa Basket Ligi i po emocjonującej końcówce zwyciężył w Hali Centrum.

