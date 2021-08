Motor - Ruch Chorzów 1:2. Na Arenie Lublin było gorąco ZDJĘCIA KIBICÓW

Sympatycy Niebieskich próbowali zwiększyć tę pulę i ostatecznie w sumie mieli do dyspozycji 800 wejściówek. Fani chorzowian starali się kupić bilety także na miejscu w Lublinie i w sumie Ruch na trybunach wspierało blisko tysiąc kibiców, którzy na mecz pojechali wynajętymi autobusami i prywatnymi samochodami.

Mecz Motoru z Ruchem był wydarzeniem nie tylko na miarę II ligi. Na Arenie Lublin zasiadło w niedzielny wieczór blisko 10 tys9ęcy fanów. Chorzowianie dostali na to spotkanie 600 biletów, które rozeszły się błyskawicznie.

Fani Motoru i Ruchu przygotowali na ten mecz efektowne oprawy. Użycie przez kibiców pirotechniki sprawiło, że w 80 minucie sędzia Marcin Szrek musiał przerwać spotkanie z powodu zadymienia boiska. Ostatecznie arbiter do regulaminowego czasu gry doliczył aż 9 minut.

Kibice obu drużyn nie szczędzili sobie "uprzejmości". Atmosfera na Arenie Lublin była gorąca, ale do poważniejszych ekscesów jednak nie doszło. Fani z Chorzowa w szampańskich nastrojach wracali do domu ciesząc się z pierwszej wygranej Ruchu po awansie do eWinner II ligi.