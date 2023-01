MŚ piłkarzy ręcznych. Trener reprezentacji Polski Patryk Rombel: - Teraz musimy wygrać cztery mecze MŚ

Trener Patryk Rombel: Musimy wygrać teraz cztery mecze MŚ

- Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie dlaczego ze Słowenią zagraliśmy tak słabo. To jeden z tych niewielu meczów w mojej karierze trenerskiej, w którym będę pewnie szukał wielu przyczyn, ale jeden główny powód tej porażki trudno będzie się znaleźć. Najlepszym panaceum na ten pojedynek będzie patrzenie do przodu i skoncentrowanie się na tym co nas jeszcze czeka w tym turnieju - stwierdził Patryk Rombel, szkoleniowiec reprezentacji Polski.

39-letni trener przyznał, że po sobotniej porażce miał spory kłopot z zaśnięciem.

- To była ciężka noc, ale rozdrapywanie teraz tego spotkania, z mojej perspektywy, nie ma większego sensu. Zawodnicy doskonale wiedzą, że ten pojedynek nie był nawet blisko tego, co sobie założyliśmy w pracy z reprezentacją Polski i na ten moment należy o nim zapomnieć. Na analizy przyjdzie czas później. Teraz czekają nas cztery kolejne spotkania MŚ i te cztery spotkania musimy wygrać - powiedział trener Rombel.

Kibice obawiają się czy meczu ze Słowenią reprezentanci Polski nie spuszczą głów i zdołają się jakoś pozbierać.