Mundial 2022 w Katarze: Mecz Polska-Arabia Saudyjska. Studio "DZ" - NA ŻYWO

Coraz bliżej drugiego występu Biało-Czerwonych na mundialu w Katarze. Do pierwszego gwizdka w meczu Polska-Arabia Saudyjska pozostały już ostatnie minuty. Emocje są coraz większe, na co wpływ ma niewątpliwie znaczenie tego spotkania w kontekście dalszych losów naszej drużyny na mistrzostwach świata. Niepewność wyniku nurtuje z pewnością wielu kibiców. Zwłaszcza po sensacyjnym rozstrzygnięciu w naszej grupie, kiedy Arabia Saudyjska pokonała 2:1 jednych z głównych kandydatów do wygrania całej piłkarskiej imprezy Argentyńczyków.

Mecz o wszystko? Lewandowski i spółka muszą stanąć na wysokości zadania

W pierwszym meczu na mundialu w Katarze Arabia Saudyjska wprawiła cały świat w szok, a rodaków w radość. Któż z nas wierzył w to, że teoretycznie najsłabsza drużyna w naszej grupie mundialowej ogra po emocjonującym do ostatnich sekund starciu prowadzoną przez Leo Messiego drużynę Argentyny 2:1? Tak się jednak stało, a tym samym w sobotę, 26 listopada w meczu z Biało-Czerwonymi, drużyna z Azji ma okazję znacznie przybliżyć się do awansu do fazy pucharowej. Aby to zrobić, musi nas pokonać. Wygrana lub remis oznaczają utrzymanie miejsce lidera tabeli grupy C.

STUDIO PRZEDMECZOWE

Arabia Saudyjska to jedna z najbardziej utytułowanych azjatyckich drużyn. Zielone Sokoły trzykrotnie triumfowały w turnieju o Puchar Azji, pod tym względem ustępują tylko reprezentacji Japonii, która zrobiła to cztery razy.