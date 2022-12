Najlepsi pediatrzy w województwie śląskim. Zobacz TOP 20 lekarzy według poleceń matek z dziećmi. Sprawdź najlepszych specjalistów w rejonie

Ile przychodni, tyle lekarzy - nie każdy jednak posiada wymagane przez nas podejście do dzieci, które - jak każdy rodzic wie - jest bardzo ważne by nie zrazić dziecka do wizyt u lekarza w przyszłości. Kiedy pilnie potrzebujemy wizyty lekarskiej z dzieckiem, chcemy zapewnić mu profesjonalną opiekę. Szukamy lekarza, który poza wspomnianymi wcześniej cechami uspokoi również nas - rodziców, kiedy pojawiają się niepokojące objawy i wytłumaczy wszystko tak, byśmy nie musieli się zamartwiać.

Czym jeszcze musi cechować się dobry pediatra? Na pewno cierpliwością do malucha, który nie zawsze chce współpracować podczas wizyty. Uśmiech czy spokojny ton głosu, równie pozytywnie wpłyną na przebieg wizyty lekarskiej. Na szczęście w naszym rejonie mamy wielu lekarzy godnych zaufania, którzy posiadają te i inne oceniane pozytywnie cechy. Skąd wiedzieć, na kogo się zdecydować? By ułatwić to zadanie, zebraliśmy listę najlepszych specjalistów pediatrii, wg. opinii wystawianych przez matki z dziećmi na portalu ZnanyLekarz.pl. Bo czyja opinia, jak nie ta z pierwszej ręki będzie lepsza?