Najlepsze absolwentki LO w Psarach otrzymały gratulacje od władz Woźnik

Uczennice przyznają, że to były wyjątkowe szkolne lata. – Musiałyśmy się przestawić na lekcje zdalne. Brakowało nam wiele rzeczy, najbardziej kontaktu z rówieśnikami. Nauczyciele przy tym wszystkim bardzo się starali. Nie możemy narzekać. Będziemy mile wspominać ten czas – mówią.

Emilia i Julia mogą pochwalić się średnią ocen 5,47. Nauka to jednak dla nich nie wszystko. Jeśli tylko czas pozwala to pracują, nie zapominają też o pasjach. Emilia uwielbia śpiew i siatkówkę. – To niemal zawodowiec – uśmiecha się dyrektor. Julia pasjonuje się malarstwem. – Wiele dekoracji szkolnych powstało z jej udziałem – dodaje Jarosław Kacorzyk.

W oczekiwaniu na wyniki egzaminu maturalnego, które jak przyznają uczennice, nie należał do najłatwiejszych, powoli planują dalszą edukacyjną przyszłość. Julia wybiera się na inżynierię zagrożeń środowiskowych, Emilia najchętniej studiowałaby język niemiecki w obrocie gospodarczym. Czas pokaże jak będzie. Dyrektor jest optymistą. Chwali Julię i Emilię oraz całą klasę. – Byli wspierającą i zgraną klasą. To dojrzali, fajni ludzie – mówi.