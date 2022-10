Najlepsze memy z Igą Świątek i Robertem Lewandowskim. Co o nich sądzą sami zainteresowani?

Iga Świątek i Robert Lewandowski to najsłynniejsi polscy sportowcy. Ich występy budzą wielkie emocje, a kibice kwitują ich sukcesy między innymi memami. Część z nich poświęcona jest rywalizacji tych wielkich gwiazd o miano największej postaci polskiego sportu.

Iga Świątek niedawno została zapytana przez "Przegląd Sportowy" o tę właśnie serię memów.

- Cenzura wleciała - zaśmiała się wtedy tenisistka nawiązując do pominięcia w pytaniu typowego dla tych obrazków określenia "g... z paletką" (w naszej galerii też się oczywiście znalazło - przyp.red.). - Mnie też one śmieszą. Mam nadzieję, że nie sprawiają przykrości Robertowi, ale nie wysyłamy ich sobie. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, ale na pewno poruszę ten temat jak go spotkam - oświadczyła mistrzyni tenisa.

Wcześniej portal meczyki.pl zapytał o opinię Roberta Lewandowskiego.

- Widziałem parę razy te memy, jeśli można je tak nazwać. Nie powiem, jest to fajne, śmieszne, ale oczywiście ja jestem osobą, która kibicuje innym sportowcom niż zazdrości. Parę jednak widziałem i są one topowe - stwierdził wówczas kapitan reprezentacji Polski.