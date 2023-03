Najlepsze punkty widokowe na Śląsku i w Zagłębiu. Te widoki robią wrażenie. Widać nawet Beskidy i Tatry TOP 9

Przedstawiamy więc TOP 9 najlepszych punktów widokowych na Śląsku i w Zagłębiu. Są wśród nich naturalne wzgórza, stanowiące punkty obserwacyjne od setek lat, ale również takie, które powstały całkowicie od podstaw. Tak, jak choćby słynna w całym regionie Górka Środulska w Sosnowcu. Może stanowić fajny punkt widokowy, a zimą zamienia się w ośrodek narciarski, gdzie można poszusować na nartach i pozjeżdżać z mniejszych górek na sankach.

Jeśli wolimy powspinać się na tak zwane wieże widokowe, to oczywiście takich również nie brakuje na Śląsku i w Zagłębiu. Jest taka w Katowicach, a także na terenie gminy Psary w powiecie będzińskim. Ta ostatnia daje okazje do sięgnięcia wzrokiem naprawdę daleko. Jeśli weźmiemy ze sobą lornetkę, to zobaczymy stamtąd np. Katowice oraz Stadion Śląski. A jeśli chcecie zobaczyć Beskidy lub nawet Tatry, wówczas przy dobrej pogodzie będzie to możliwe po wizycie w Dąbrowie Górniczej.