Najpiękniejsze życzenia na Dzień Ojca 2021. Złóż życzenia od serca 23 czerwca. Jeśli nie masz pomysłu, to mamy gotowe wzory życzeń dla taty

To dobra okazja, by wyrazić swój szacunek dla ojca i podziękować za wsparcie i trud wychowania.

Sprawdź wybór gotowych życzeń i prześlij je tacie!

Coraz śmielej w Polsce poczyna sobie lato,

a ja Cię zawsze będę kochać - drogi Tato.

Dziękuję Ci za to, że jesteś mym oparciem,

choć czasem było między nami kotów darcie.

W dniu Twojego święta życzę Ci radości,

I przesyłam nieskończone pokłady do Ciebie miłości!

***

Czym by świat był bez Ciebie, Tato,

dzięki Tobie zawsze mam życie - na bogato!

niech to trwa, bo kocham Cię kochany Tatku,

płyńmy razem wesoło po tym codzienności statku!

***

Dzięki Tobie Tato, jestem tym, kim jestem,

i wyobrażać sobie życia bez Ciebie nie chcę.

Czas jest dobry, by Ci za to podziękować,

Dzisiaj morzem uczuć chcę Cię obdarować.

Przyjmij drogi Tato najlepsze życzenia,

niech tak pozostanie. I nic się nie zmienia!

***

Kochany Tato - zacznę zwyczajnie,

że z Tobą w domu zawsze jest fajnie:

i w deszcz i w słotę, w smutku, w radości,

wspierasz i uczysz życia w miłości.

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,

skromny bukiecik kwiatów darować.

***

Jak Tata jest przy mnie, to nie ma mocnego we wsi,

bo on czuwa nawet jak śpi, to się w głowie nie mieści.

Dzięki Ojcze za wsparcie, które dałeś mi na starcie,

płynę przez życie na swoich zasadach, a nie na farcie.

Charakter kształtowałeś swoimi wskazówkami i dobrą radą,

niech no Cię uściskam Padre, całą swoją grabą.

Jesteś najlepszy dla mnie Tato, i dzisiaj po prostu...

dziękuję Ci za to!

***

Wiele bym Ci życzyć chciała,

ale jestem bardzo mała

dam buziaczka szczerze za to,

zamiast życzeń - przyjmij to, Tato!

***

Choć jestem duży bez swego Taty

bez przerwy wpadałbym w tarapaty.

Kiedy więc przyjdą jakieś kłopoty

od razu Tacie oznajmiam o tym.

A wtedy zaraz łatwiej i prościej

uda się wybrnąć z wszelkich trudności.

***

Wiemy Tato, że oddałbyś za nas życie,

dziękujemy Ci za to, ze dbasz o nas należycie.

Czasem jednak daj na luz kochany Tato,

Bo czas z Tobą chcemy spędzić - na bogato.

Tulimy Cię najmocniej jak umiemy,

i obok siebie - Ciebie zawsze mieć chcemy.

***

Milczenie jest złotem,

niech więc mówią kwiaty,

każde mądre dziecko

słucha swego taty.