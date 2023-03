Natalia Janoszek - bielszczanka podbiła serca Bollywood, teraz podbijać będzie serca Polaków w programie "Twoja twarz brzmi znajomo"

Natalia Janoszek do niedawna podbijała serca ludzi na całym świecie robiąc karierę w Bollywood. Postanowiła jednak wrócić do kraju i spróbować swoich sił w polskim showbiznesie. Piękna aktorka urodziła się w Bielsku - Białej 15 czerwca 1990 roku. Swoje pierwsze kroki artystyczne stawiała Nad Białą, w zespole Beskid, a następnie w Zespole Pieśni i Tańca Bielsko, z którym związana była aż do wyjazdu na studia. Pomimo braku wymaganego wzrostu, aktorka próbowała swoich sił w zawodach Miss. I tak biorąc udział w wielu konkursach piękności w różnych częściach świata, trafiła do Bollywood, gdzie szybko znakomicie odnalazła się w przemyśle filmowym.