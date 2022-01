Nauka zdalna dla wybranych MEMY Młodsi nie chorują na COVID-19? Internauci komentują decyzję ministra Czarnka Małgorzata Puzyr Tomasz Breguła

Przemysław Czarnek zdecydował, że uczniowie przechodzą na zdalne nauczanie. Ale nie wszyscy. Rozporządzenie dotyczy tylko tych w klasach IV i starszych.Zobacz kolejne MEMY. Przesuwaj w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Zobacz galerię (17 zdjęć)

Nauka zdalna w całym kraju od czwartku - to decyzja ministra edukacji narodowej Przemysława Czarnka. Ale nie dla wszystkich uczniów! "Młodsi uczniowie nie chorują na COVID-19? - pytają internauci i tworzą MEMY. Jak poinformował dziś Przemysław Czarnek, nauka stacjonarna będzie kontynuowana w przedszkolach, zerówkach i klasach od I do IV. Czy oznacza to, że COVID-19 atakuje tylko starsze dzieci? Decyzja ministra edukacji i nauki stała się inspiracją dla twórców MEMÓW.