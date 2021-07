Nazwy śląskich miast i ich tajemnice. Za czym było Zabrze? Co brzmi w Pszczynie? Czym był Rybnik i gdzie mieszkał ostry gość?

Co do Katowic językoznawcy nie są jednomyślni. Prof. Stanisław Rospond był zdania, że ich pierwotna nazwa brzmiała Kątowice (co oznacza miejsce na uboczu, zakątek). Bliżej prawdy jest chyba jednak prof. Kazimierz Rymut, uważający, iż Katowice pochodzą od nazwy osobowej Kat. Tak więc przed wiekami, w miejscu późniejszych Katowic miałby mieszkać bliżej nam nieznany eponim imieniem Kat, a następnie jego potomkowie - Katowice.

Lucyna Nenow