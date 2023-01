Nie masz pomysłu na ferie? Skansen zaprasza dzieci na etnoferie. Można wybrać konkretne zajęcia

— Jednego dnia ruszymy w góry, czyli pójdziemy do chałupy w Istebnej, a tam poznamy tradycję i zwyczaje dawnych górali Beskidu Śląskiego będzie można spróbować swoich sił w gręplowaniu wełny, ale również w graniu na trąbicie. Innego dnia stworzymy maski karnawałowe, a potem urządzimy wielki bal. Będą gry i zabawy ruchowe, ale również tańce do muzyki ludowej – zachęca do przyjścia Stefan Mazur z Działu Edukacji skansenu.