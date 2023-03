Nie masz prezentu na Dzień Kobiet? WWF podpowiada: "zamiast kwiatka adoptuj niedźwiadka!" Danuta Pałęga

WWF Polska zachęca do zorganizowania swojej ukochanej nietypowej niespodzianki. Z okazji Dnia Kobiet zamiast kwiatka podaruj niedźwiadka! Prawda, że taki oryginalny prezent zostaje w pamięci na długie lata? Pexels

Dzień Kobiet to świetna okazja żeby obdarować ukochaną wyjątkowym prezentem. Jeśli jesteś zwolennikiem nietuzinkowych rozwiązań, WWF Polska ma dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia. Zamiast kwiatka adoptuj dla niej niedźwiadka, a zamiast storczyka - podaruj jej słonika! Wchodzisz w to?