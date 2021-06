Niemcy na Euro 2020: Kadra, gwiazda i trener. Die Mannschaft po raz ostatni z Loewem

Liczba ludności: 83 mln Powierzchnia: 357 578 km2 Ranking FIFA: 12. miejsce Przydomek: Die Mannschaft Kolory strojów: białe koszulki, czarne spodenki, białe getry Mistrz kraju: Bayern Monachium Wynik w eliminacjach: 1. miejsce w grupie C przed Holandią, 21 pkt w 8 meczach, bramki 30:7 Najlepsi strzelcy eliminacji: 8 - Serge Gnabry, 4 - Leon Goretzka Sukcesy w ME: mistrz Europy 1972, 80 i 96; 2. lokata 76, 92, 08 Sukcesy w MŚ: mistrz 1954, 74, 90, 14; wicemistrz 66, 82, 86, 02; 3. miejsce 34, 70, 06 i 10 Najlepsi piłkarze w historii: Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Gerd Müller, Miroslav Klose Najlepsi trenerzy: Joachim Löw, Helmut Schön, Berti Vogts Najlepsze kluby: Bayern, Borussia Dortmund, RB Lipsk, Bayer Słynni ludzie: Albert Einstein, Max Planck, Johannes Kepler, Marcin Luter, Jan Sebastian Bach Typ redakcji: 2. miejsce w grupie, w 1/8 przegrają z Anglią

Gwiazda: Kai Havertz

Zwycięska bramka strzelona w finale Ligi Mistrzów znów zwróciła uwagę na jeden z największych talentów w niemieckiej piłce. Na szerokie wody wypłynął w Bayerze Leverkusen, skąd przed rokiem wykupiła go Chelsea za 80 mln euro. W piłkę grali też jego ojciec i dziadek, a babcia uczyła go gry na fortepianie.

Trener: Joachim Loew

Po Euro żegna się z reprezentacją Niemiec. To trener najdłużej pracujący z kadrą wśród wszystkich finalistów. Niemców prowadzi od 2006 r. Poza MŚ w Rosji w każdym z turniejów docierał co najmniej do półfinału, zdobywając złoto MŚ (2014) oraz srebro ME (2008).