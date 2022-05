Noc Muzeów w Muzeum Śląskim. Szczegółowy harmonogram wydarzeń Marcin Śliwa

Wydarzenia odbywające się w ramach Nocy Muzeów będą dostępne dla gości od godziny 18.00 do 1.00 w nocy, a ostatni zwiedzający będą mogli wejść do Muzeum o północy.

W trakcie Nocy Muzeów tradycyjnie będzie można zwiedzić wszystkie wystawy stałe i czasowe, a dodatkowo wziąć udział w wielu atrakcjach przygotowanych specjalnie na to wydarzenie. W przestrzeni Muzeum Śląskiego oraz w terenie parkowym wokół niego odbędą się m.in.: koncerty, spektakle dla dzieci, gra terenowa, pokazy multimedialne, warsztaty i zabawy plastyczne oraz kiermasz wydawnictw. Noc Muzeów będzie także okazją do wjazdu na wieżę widokową szybu Warszawa II i przedpremierowe zapoznanie się z „Głuszą” - ważną społecznie i kulturowo nową inicjatywą Muzeum Śląskiego. To wszystko już w sobotę 14 maja.