Nocny pożar w Jastrzębiu. Na prywatnej posesji w ogniu stanął garaż. Poszkodowany został 43-latek. Mężczyzna wyniósł z budynku butlę z gazem

Pożar garażu w Jastrzębiu

Dwa zastępy straży pożarnej zostały zadysponowane do pożaru, który wybuchł na prywatnej posesji w Jastrzębiu-Zdroju. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków niedzielnej - z 29 na 30 stycznia - nocy, około godziny 1:34. Wynikało z niego, że przy ul. Podhalańskiej w ogniu stoi garaż.

Przybyli na miejsce strażacy potwierdzili tę informację. Przystąpili też do działań i ugasili płomienie. Dodatkowo udzielili również pomocy 43-letniemu mężczyźnie. Ten, gdy doszło do pożaru wszedł do płonącego budynku, żeby wynieść z niego butlę z gazem.