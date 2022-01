Nowa poradnia kardiologiczna w Rybniku ruszy 1 lutego 2021. Pacjenci już nie będą czekali na wizytę u kardiologa 4 lata

Od 1 lutego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku będzie działała nowoutworzona poradnia kardiologiczna. 12 stycznia Narodowy Fundusz Zdrowia rozstrzygnął konkurs na świadczenia w tym zakresie. Szpital dostał kontrakt, co oznacza, że nie ma już żadnych formalnych przeszkód, by taki oddział powstał.

To znacznie ułatwi pacjentom dostęp do świadczeń z zakresu kardiologii – dotychczas w Rybniku działała tylko jedna poradnia, a czas oczekiwania na wizytę przekraczał cztery lata! - W kardiologii bardzo potrzebna jest ciągłość leczenia i kontroli stanu zdrowia. Dzięki tej poradni zapewnimy ją pacjentom – mówi Janusz Kowalski, zastępca dyrektora ds. lecznictwa. Marcin Osuch, ordynator oddziału kardiologii w WSS nr 3 w Rybniku dodaje: - Decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia bardzo nas ucieszyła, bo po uruchomieniu poradni w naszym szpitalu pacjenci będą mogli liczyć na stałą kontrolę swojego stanu zdrowia. Powiem obrazowo – większość pacjentów po wypisie z naszego oddziału wymaga kontroli w czasie od 4 do 6 tygodni. Dotychczas było praktycznie niemożliwe. Teraz na pewno sytuacja się polepszy, a czas oczekiwania zdecydowanie się zmniejszy – mówi Marcin Osuch. Jak podkreśla ordynator jest przekonany, że pacjentów mu nie zabraknie, a lista dostępnych terminów szybko wypełni się nazwiskami. - Jesteśmy na to gotowi - podkreśla lekarz.