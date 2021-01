Nowe roboty serii Roomba i3+ korzystają z algorytmów AI, komunikują się także z innymi inteligentnymi urządzeniami w domu

Zgłoś szkołę do programów Fundacji Orange i wzmocnij kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli!

Przeniesienie nauczania ze szkolnych klas do internetu na czas epidemii pokazało, jak istotne są cyfrowe kompetencje uczniów i nauczycieli. Fundacja Orange od lat pomaga im je zdobywać. Teraz zaprasza szkoły do udziału w kolejnej edycji bezpłatnych programów edukacyjnych, które zapewnią nowoczesne zajęcia dla dzieci, naukę programowania, szkolenia dla nauczycieli i sprzęt multimedialny dla szkół. Zgłoszenia do MegaMisji i #SuperKoderów można składać do 15 maja.