Nowi samorządowcy dołączają do ruchu Szymona Hołowni

Dziś o godz. 18.30 w Chełmie posłanka Joanna Mucha, senator Jacek Bury oraz lider lubelskich struktur Polski 2050 Rafał Maksymowicz ogłoszą transfer czwórki samorządowców.

Stowarzyszenie Szymona Hołowni zasili Ewa Jaszczuk, radna sejmiku województwa lubelskiego. W wyborach samorządowych w 2018 r. Jaszczuk była liderką listy PSL w okręgu nr 4. Mandat zdobyła dzięki 6 364 głosom.

Będzie to pierwszy przedstawiciel Polski 2050 w samorządzie województwa. Radna jest wiceprzewodniczącą Komisji Budżetowej i Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki. Jest też prezesem Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W 2019 r. opuściła klub radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jednocześnie pojawiły się plotki, że Jaszczuk przeszła do Porozumienia Jarosława Gowina, ale zaprzeczyła tym informacjom.

Do ruchu Hołowni dołącza również trójka miejskich radnych z Chełma. To Stanisław Mościcki, Tomasz Oktała i Maciej Baranowski. Pierwszy to były wiceprezydent Chełma, który przez 10 lat pomagał Agacie Fisz rządzić miastem.