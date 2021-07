Nowy basen w Żarkach. To pierwsze kąpielisko letnie z ratownikami w powiecie myszkowskim

W części głębokiej zlokalizowano wysunięty pomost do skakania do wody. Wokół basenu są alejki parkowe oraz prysznic wolnostojący i miejsce do palenia ogniska i grillowania.

Parking wraz ze zjazdem z ul. Wierzbowej oraz odwodnieniem ma 44 miejsca postojowe - w tym 8 dla osób niepełnosprawnych. Jest też ścieżka rowerowa asfaltowa o szerokości 3 m biegnącą wzdłuż zachodniej granicy terenu wraz z zjazdami z ulic Wierzbowej i Sosnowej. Tuż obok jest restauracja.