Nowy Lidl w Dąbrowie Górniczej wygląda na gotowy. To trzeci sklep sieci w mieście. Otwarcie w lipcu

Mieszkańcy pobliskich osiedli bacznie obserwują postępy nad budową nowego sklepu Lidl w Dąbrowie Górniczej. Będzie to trzeci sklep sieci w mieście. Znajduje się przy Alei Zagłębia Dąbrowskiego i ulicy Folwarcznej. Niektórzy mogą być zdziwieni, bo wygląda na to, że sklep jest gotowy, a jednak jeszcze nie jest czynny. Zniknęły już ogrodzenia, choć wjazd na parking jest nadal zablokowany. Na parkingu można spotkać samochody pracowników i ochrony sklepu. Przy wjazdach na parking posadzono już nowe roślinki. Na otwarcie sklepu musimy jeszcze trochę poczekać.

- Nowy obiekt Lidl Polska w Dąbrowie Górniczej aktualnie znajduje się na końcowym etapie prac. Sklep będzie miał powierzchnię sprzedaży ok. 1350 mkw. Otwarcie przewidujemy na koniec lipca - informuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.