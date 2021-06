Nowy magazyn Auchan Retail Polska powstaje przy S1 w Lędzinach. Ma być gotowy w 2022 roku

Nowy magazyn Auchan Retail Polska na Górnym Śląsku

Auchan Retail Polska zapowiedział budowę nowego magazynu na terenie Górnego Śląska. Ma powstać z myślą o produktach spożywczych, w tym takich, które wymagają specjalnych warunków przechowywania. Pojawi się w nowo powstającym GLP Lędziny Logistics Centre, którego budowa rozpoczęła się w styczniu 2021 roku. Ten powstaje przy drodze ekspresowej S1. Jak podaje Auchan Retail Polska, nowy magazyn ma stawiać na bliskość rynku i współpracę z lokalnymi dostawcami oferującymi lokalne produkty.

- Stawiamy na nowoczesne technologie, lepsze wykorzystanie budynku, bliskość zarówno dla naszych klientów, jak i dostawców – te elementy będą się powtarzały także w kolejnych etapach tej restrukturyzacji. - mówi Piotr Dopierała, Dyrektor Supply Chain & Logistics w Auchan Retail Polska. - Jest to także część przygotowań do rozbudowy naszego nowego konceptu sklepów w formacie convenience pod marką Easy Auchan, realizowanego przy współpracy z bp. Pod tym względem to strategiczna dla nas lokalizacja - dodaje.