Od Plecha do Zmarzlika. Ireneusz Romanek od 40 lat fotografuje największe żużlowe sławy

Czterdzieści lat szybko minęło. Jak zaczęła się Twoja przygoda z fotografowaniem czarnego sportu?

W 1981 roku pierwszy raz dzięki pomocy Marka Cieślaka dostałem się na stadion na samą płytę. Zrobiłem wtedy zdjęcia z meczu ligowego Włókniarza z drużyną z Gdańska, który notabene był bardzo dramatyczny, bo po tym meczu częstochowska drużyna spadła z pierwszej ligi. W drużynie gości jeździł śp. Zenon Plech, który wówczas startował w Anglii. Przyleciał na mecz do Częstochowy i na nowym Weslake’u zdobył komplet punktów. Zenon Plech nie zapinał do końca mankietów skóry, ale nie przeszkodziło mu to ograć wszystkich. Wcześniej próbowałem robić zdjęcia różnymi aparatami, ale zza bandy. Dlatego te pierwsze zawody i rok 1981 traktuję jako początek. Od tego momentu minęło już 40 lat. Pamiętam, że wtedy kierownik parku maszyn, który niestety już nie żyje, bardzo pilnował o to, żeby fotoreporterzy przestrzegali zasad. Bardzo trudno było się dostać na murawę. Wtedy zdjęcia robili m.in. Marek Gadzinowski i Marian Maślanka.