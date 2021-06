Odra Opole - GKS Tychy 1:5 RELACJA, WYNIK Tyszanie nadal są w grze o bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy!

- Chcemy dać sobie szansę, aby w ostatniej kolejce nadal liczyć się w grze o miejsca 1-2, żeby jeszcze to dziś się nie rozstrzygnęło - mówił przed niedzielnym meczem trener tyszan Artur Derbin. Pod nieobecność zawieszonego na trzy mecze Łukasza Grzeszczyka na jego pozycji zagrał Sebastian Steblecki, a opaskę kapitańską założył Maciej Mańka.

W 28. minucie było blisko gola dla tyszan, gdy Wiktor Żytek strzelił z woleja tuż przy słupku. GKS Tychy dopiął swego w 36. minucie. Mańka idealnie dośrodkował do Stebleckiego, który głową z sześciu metrów pokonał bramkarza Odry. Strzelec bramki podbiegł w kierunku miejsca, gdzie na trybunach siedział Grzeszczyk.

Goście krótko cieszyli się z prowadzenia, bo po pięciu minutach było 1:1. Kacper Tabiś chciał wstrzelić piłkę w pole bramkowe, piłka odbiła się od Bartosza Szeligi i zmyliła Jałochę.

Piech nie wykorzystał okazji i Odra dostała trzeci cios

W drugiej połowie oba zespoły dążyły do zdobycia gola. W momencie, kiedy Odra atakowała, GKS skontrował gospodarzy. Szymon Lewicki zagrał do Biela, którego strzał odbił bramkarz, a piłkę z bliska wepchnął do bramki Jakub Piątek.