Olimpia Elbląg - Ruch Chorzów WYNIK Niebiescy znów bez zwycięstwa. Chojniczanka awansowała do I ligi

Ruch przedłużył serię meczów bez wygranej i bez strzelonej bramki do czterech. Ponieważ Chojniczanka wygrała 1:0 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, to drużyna z Chojnic jako druga awansowała do Fortuna 1. Ligi. Poznaliśmy komplet spadkowiczów: Hutnik Kraków, Pogoń Grodzisk, Sokół Ostróda oraz GKS Bełchatów, który wycofał się w trakcie rozgrywek.

Ruch zajmuje 3. miejsce i ma nadal punkt przewagi nad czwartym w tabeli Motorem Lublin.

Olimpia Elbląg - Ruch Chorzów 0:0

Olimpia: Mateusz Dudek - Joao Guilherme, Adrian Piekarski, Michał Czarny, Kamil Wenger, Miłosz Kałahur - Bartosz Danowski, Marcin Czernis (69. Dominik Kozera), Hubert Krawczun - Piotr Kurbiel (73. Marcin Bawolik), Jan Sienkiewicz.

Ruch: Jakub Bielecki - Konrad Kasolik, Filip Nawrocki, Remigiusz Szywacz - Tomasz Wójtowicz (69. Paweł Żuk), Vanja Marković, Patryk Sikora, Michał Mokrzycki, Łukasz Janoszka, Jakub Malec (69. Kacper Będzieszak) - Piotr Stępień (69. Kacper Bąk).