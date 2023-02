Oratorium Bachledowiańskie „Równoj ku Górze”: Wyjątkowe dzieło inspirowane nauczaniem Prymasa Tysiąclecia

Oratorium „Równoj ku Górze” przygotowywane zostało dla wyjątkowego miejsca na Podhalu, jakim jest Bachledówka. Tam czczona jest Matka Boska Jasnogórska, którą jak na Jasnej Górze, opiekują się Ojcowie Paulini.

- W latach 1967-73 na Bachledówkę - do ówczesnej pustelni paulińskiej – na wakacje przyjeżdżał kardynał Stefan Wyszyński. Ojcowie Paulini jakoś go namówili, by pofatygował się – wtedy na koniec świata – i spędził tam swój miesięczny urlop. Działo się to na przełomie lipca i sierpnia. Przyjeżdżając na Bachledówkę zazwyczaj witany był przez kardynała Karola Wojtyłę i razem spacerując, dyskutowali o sprawach wiary. Kiedy przybywał na Bachledówkę, górale chcieli go przywitać. Organizowali tak zwane wieczornice, czyli spotkania górali z okolicznych wiosek. Przychodzili ze swoją kulturą: z tańcem, śpiewem. Kardynał siadał między nimi i nawiązywał się swego rodzaju dialog. Górale przygotowywali specjalne utwory na te spotkania, pisali wiersze, nowe pieśni, tworzyli muzykę. On dzielił się swoim słowem, opowieściami, czasem żartem. To były czasy, gdy nie było internetu, mediów społecznościowych, ale oni czuli, że to jest ktoś z innego świata, z innej półki. Widzieli z nim człowieka wielkiej wiary, osobowość. Kogoś naprawdę niezwykłego. Tak go zapamiętali - opowiada Jan Mrowca, inicjator Oratorium.