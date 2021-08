„Ósmy kontynent. Przez 7 kontynentów w głąb umysłu” Mariusz Szeib. Podróże, które zmieniają nas samych i świat wokół nas. Recenzja

„Ósmy kontynent. Przez 7 kontynentów w głąb umysłu” Mariusz Szeib. Recenzja

Bieganie daje siłę do zmagania się z własnymi słabościami, pomaga przezwyciężyć problemy, hartuje psychicznie. To także okazja do poznania świata i innych, spojrzenia w głąb siebie. Udział w maratonach często jest też związany z akcjami charytatywnymi. Ci, którzy spróbowali tej formy aktywności, zgodnie mówią, że zmieniła ich spojrzenie na świat, często stała się impulsem do podjęcia nowych wyzwań, wzmocniła i przyniosła satysfakcję, a wręcz ...uzależniła. Co ważne – bieganie nie wymaga ani szczególnych predyspozycji, ani zaplecza finansowego (jeśli oczywiście nie traktuje się tego jako sportu zawodowego), ani nawet poświęcania mu większej ilości czasu.